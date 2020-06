Odegaard: "Prossimo anno Champions con la Real Sociedad". Il Real Madrid valuta il futuro

Martin Odegaard, talento norvegese di proprietà del Real Madrid ma in prestito alla Real Sociedad, ha parlato in conferenza stampa dando un’indicazione anche per il suo futuro: “Il nostro obiettivo è la Champions League ed è proprio ciò che vogliamo. E’ il sogno di tutti i giocatori e noi della Real vogliamo giocarla il prossimo anno”.

Il norvegese, spiega As, avrebbe già comunicato al Real Madrid la propria intenzione di restare ancora un anno in prestito nei Paesi Baschi per giocare lì la Champions League, mentre le idee del club Blanco sembrano andare nella direzione di un rientro alla casa madre. Una decisione definitiva però sarà presa solo al termine dell’attuale campionato.