Oggi l'incontro Bartomeu-Jorge Messi. Intanto il presidente saluta Rakitic in conferenza stampa

vedi letture

Il Barcellona ha deciso di tributare il giusto saluto a uno dei protagonisti dell'ultimo ciclo vincente. Ivan Rakitic è stato ceduto al Siviglia, e oggi il presidente Josep Maria Bartomeu ha indetto una conferenza stampa per ringraziare il croato, autore di uno dei gol nel 3-1 contro la Juventus, che consegnò la Champions League alla squadra di Luis Enrique nel 2015. Queste le parole del numero 1 blaugrana: "Grazie per essere venuti a questo commiato. Vorrei salutare un amico e un giocatore che è stato con noi per sei stagioni, disputando 310 partite. È il quarto straniero con più presenze nel Barcellona e ha fatto la storia. Ha conquistato 13 titoli, su tutti la Champions del 2015, vinta anche grazie a un suo gol. È stato fondamentale in queste stagioni da sogno e gli diciamo arrivederci sul campo. Salutiamo una grande persona".