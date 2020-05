OL, Aulas contro il prestito da 224mln dallo Stato: "Andrà rimborsato. Non compensa i diritti tv"

Non tarda ad arrivare la presa di posizione di Jean-Michel Aulas, presidente dell’OL, in merito al prestito da 224,5 milioni di euro che la LFP ha deciso di pattuire con lo Stato francese per supportare i club di Ligue 1 e Ligue 2 dopo la chiusura dei campionati: “Come indicato si tratta di un prestito che andrà rimborsato - scrive Aulas sul proprio account Twitter -! Non compensa affatto il mancato incasso dei diritti tv”.