Ol. Marsiglia, prime parole di Sampaoli: "Accettato senza esitare, questo club ha un'anima"

Prime parole da neo-allenatore dell'Olympique Marsiglia per Jorge Sampaoli. Il tecnico argentino si è espresso così ai canali ufficiali dell'OM: "Per tutta la vita mi è stato detto che l'OM è una passione. Il Marsiglia è un club del popolo, mi ci riconosco. Non siamo qui per nasconderci: giocheremo duro. Quando ho ricevuto questa proposta, ho sognato di poter fare festa in città. Nel mondo ci sono luoghi tranquilli e luoghi passionali. Questi ultimi sono quelli che voglio e ho accettato quindi senza esitazione. Questo club ha un'anima, ecco perché siamo qui. Siamo pronti", le sue parole.