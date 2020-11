Olanda-Bosnia 3-1, le pagelle: Wijnaldum-Depay da applausi, Pjanic poco incisivo

Queste le valutazioni date a Olanda-Bosnia, gara terminata 3-1 in favore degli Oranje.

OLANDA-BOSNIA 3-1

Marcatori: 6’, 13’ Wijnaldum (O), 55’ Depay (O), 63’ Prevljac (B)

OLANDA

Krul 6 – Il portiere olandese ha decisamente poco lavoro da sbrigare nel corso della gara. Non ha molte colpe sul gol di Prevljac.

Dumfries 7 – Decisamente inarrestabile sulla corsia di destra. Accompagna con grande costanza l’azione offensiva, servendo a Wijnaldum il pallone dell’1-0. (Dal 64’ Hateboer 6 – Finale attento da parte del terzino dell’Atalanta, nel momento in cui la Bosnia prova a rientrare in gara)

De Vrij 6 – Si trova alla perfezione in un reparto difensivo a quattro, sbrogliando qualche situazione pericolosa creata dalla Bosnia.

Blind 6 – Ferma diverse azioni bosniache, per poi far ripartire l’azione degli Oranje con qualità.

Wijndal 6 – Buon contributo sul piano difensivo. Nella ripresa perde il confronto con Visca, che poi serve a Prevljac il pallone del 3-1. (Dal 79’ van Aanholt s.v.)

Klaassen 6 – Il meno in evidenza della linea mediana schierata da De Boer. Fornisce comunque una prestazione nel complesso sufficiente.

Wijnaldum 8 – Primo tempo da dominatore assoluto per il centrocampista del Liverpool, che indirizza il match con due micidiali inserimenti in area avversaria trasformati in gol. (Dal 64’ van de Beek 6 – Si vedere in più occasioni in area avversaria per arrotondare il punteggio)

F. De Jong 6,5 – Fa valere tutta la sua classe nella zona nevralgica del campo, liberandosi continuamente degli avversari per poi servire con qualità le punte.

Berghuis 7 – Tra i più attivi in fase offensiva nell’undici arancione. Con una sponda di testa serve a Wijnaldum il pallone del 2-0, provando in moltissime circostanze a mettere anche la sua firma sul tabellino. (Dall’89’ Stengs s.v.)

L. De Jong 6 – Partita sfortunata per l’attaccante del Siviglia, meno servito rispetto ai compagni di reparto. Nel primo tempo va in gol, ma l’arbitro annulla per fuorigioco inesistente.

Depay 7,5 – Se Wijnaldum è il protagonista del match con le sue marcature, il 10 olandese è l’ispiratore di tutte più importanti azioni cerate dagli Oranje. Oltre a dare il là alle due manovre che si concludono con altrettante reti del centrocampista del Liverpool, nella ripresa firma il 3-0. (Dal 79’ Promes s.v.)

BOSNIA

Sehic 6,5 – Partita di grande sofferenza per il portiere, con gli olandesi che arrivano da tutte le parti. Riesce comunque a limitare i danni con diverse ottime parate.

Todorovic 5 – Schierato a sorpresa dopo il forfait di Cipetic, soffre tremendamente nel confronto con Depay.

Hadziahmetovic 5,5 – Ha molto lavoro da sbrigare all’interno dell’area. Certamente, non una delle sue migliori esibizioni.

Sanicanin 6 – Soffre molto nel primo tempo, per poi crescere in efficacia difensiva con il passare dei minuti.

Kolasinac 5 – Vive una serata da incubo, dovendo fronteggiare la verve di Dumfries e Berghuis.

Cimirot 5,5 – Funge da schermo davanti alla difesa, contenendo a fatica le continue avanzate della squadra di De Boer.

Pjanic 5,5 – Prova a mettere la sua immensa qualità a servizio della squadra, che non risponde come dovrebbe. Sciupa una comoda occasione nel primo tempo. (Dall’89’ Ziljkic s.v.)

Krunic 5,5 – La sua prestazione risulta al di sotto della sufficienza sia in fase d’interdizione che sul piano offensivo. (Dal 78’ Rahmanovic s.v.)

Visca 6,5 – Tra i più attivi nella formazione bosniaca. In uno dei suoi spunti offensivi, serve a Prevljac il pallone per il gol della speranza. (Dal 78’ Tatar s.v.)

Hodzic 5,5 – Poco servito dai compagni, fatica a creare pericoli dalle parti di Krul. (Dal 61’ Prevljac 6,5 – Entra e, dopo pochi minuti, segna il gol che fa rientrare in partita la Bosnia)

Gojak 6 – Un paio d’iniziative negli ultimi metri per il giocatore del Torino, che si fa vedere anche in fase di ripiegamento. (Dal 61’ Danilovic 5,5 – Pochi spunti nella fase finale del match, quando la Bosnia potrebbe ancora sperare nel pari)