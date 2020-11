Olanda-Bosnia 3-1, Pjanic: "La Lega A è troppo per noi. Ora l'Italia, cerchiamo di chiudere bene"

Miralem Pjanic commenta a UEFA.com il ko della sua Bosnia contro l'Olanda (1-3): "All'andata avevamo giocato molto bene, ma questa volta si è notata la differenza qualitativa fra le due squadre. Sono più forti di noi e hanno più esperienza. Penso che la Lega A per noi sia al momento troppo. Abbiamo fatto del nostro meglio ma non è semplice. Ora dobbiamo prepararci per la prossima sfida contro l'Italia, cercando di chiudere al meglio in casa".