Olanda, c'è il regolamento in caso di sospensione dell'Eredivisie: tutti i casi possibili

La Federcalcio olandese ha annunciato il regolamento che verrà applicato nel caso si renda necessaria una nuova sospensione dei campionati, come avvenuto nella scorsa stagione. Sono previsti tre scenari:

- Meno del 50% delle partite: sospensione totale, non viene assegnato il titolo e non ci sono retrocessioni o promozioni. Nessun posto assegnato per le competizioni continentali.

- Tra il 50% e l'85% delle partite: la classifica vale per l'assegnazione dei posti Champions ed Europa League. Non si assegna il titolo né si prevedono retrocessioni/promozioni, a meno che non siano risultati già matematicamente acquisiti.

- Almeno l'85% delle partite: la classifica viene usata per determinare il campione, i posti in Coppa, le promozioni e le retrocessioni. In caso di parità di punti, si privilegia chi ha la miglior differenza reti.