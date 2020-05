Olanda, mercoledì nuovi esami per Koeman: il ct può essere dimesso giovedì

Dovrà rimanere ancora in ospedale per qualche giorno Ronald Koeman. Il commissario tecnico dell'Olanda è stato ricoverato domenica scorsa per un problema cardiaco per cui è stato operato. Secondo quanto riporta l'Equipe, l'ex calciatore del Barcellona dovrà sostenere nuovi esami nella giornata di domani e potrà essere dimesso, probabilmente, giovedì.