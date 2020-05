Olanda, stagione chiusa ma Feyenoord e Utrech chiedono di giocare la finale di Coppa

Nonostante la stagione sia stata dichiarata ormai conclusa in Olanda, le dirigenze di Feyenoord e Utrecht hanno espresso alla Federazione il loro desiderio di giocare la finale di Coppa d'Olanda, che era inizialmente fissata per il 19 aprile e che prima della sospensione di Eredivisie ed Eerste Divisie era stata rinviata al 12 luglio come data limite. Si attende ora la risposta della Federazione in merito.