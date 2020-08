Olanda, Van de Beek assente all'allenamento: per lui visite mediche col Manchester United

Donny van de Beek non si sta allenando con la Nazionale olandese perché in queste ore svolgerà le visite mediche col Manchester United. Il giovane centrocampista di proprietà dell'Ajax, come riportano i colleghi di De Telegraaf su Twitter, a breve sarà dunque annunciato come nuovo acquisto dei Red Devils.