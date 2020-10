Olanda, Wijnaldum: "Dobbiamo migliorare come squadra, in campo come undici capitani"

Il centrocampista dell'Olanda Georginio Wijnaldum ha parlato in conferenza stampa: "Ogni giocatore ha le sue preferenze e io preferisco giocare a centrocampo, ma l'allenatore ha deciso diversamente. Dovevo solo essere d'accordo con quello che decide il mister. La sconfitta con l'Italia? Abbiamo perso una partita, non siamo riusciti a trasformare le cose in campo. In questo dobbiamo migliorare. Dobbiamo farlo come una squadra. Ovviamente ci sono molte individualità ma dobbiamo lavorare insieme come squadra. Lo dico sempre nello spogliatoio che dobbiamo giocare come undici capitani perché tutti in campo devono assumersi le proprie responsabilità".