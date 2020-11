Old Trafford incubo del Manchester United: un punto in quattro gare di Premier League

Da Teatro dei Sogni, l'Old Trafford, sta diventando un Teatro degli Incubi per il Manchester United. La squadra di Solskjaer infatti ha giocato quattro gare in campionato in casa e ha racimolato appena un punto dall'inizio della stagione. Tre sconfitte contro Crystal Palace, Tottenham e Arsenal e un pareggio contro il Chelsea per i Red Devils che non riescono più a vincere tra le mura amiche. La curiosità? Lo United in casa ha affrontato solo squadre londinesi.