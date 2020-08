Olympiacos, José Sa fuori un mese: contro il Wolverhampton giocherà Allain

Brutte notizie per l'Olympiacos in vista della sfida di ritorno degli ottavi di Europa League contro il Wolverhampton: José Sa, portiere titolare della formazione greca, si è rotto la mano sinistra in allenamento e sarà assente per almeno un mese. Giovedì, quindi, toccherà al francese Bobby Allain il compito di difendere i pali della propria squadra.