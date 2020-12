Olympiacos, Martins: "La sconfitta di stasera è il riassunto della nostra Champions"

Olympiacos sconfitto in casa dal Porto ma comunque qualificato alla fase a eliminazione diretta di Europa League, grazie alla migliore differenza reti rispetto al Marsiglia. Queste le dichiarazioni del tecnico dei greci Pedro Martins, riportate dal sito ufficiale dell'UEFA (uefa.com): "Ci siamo fatti del male da soli, abbiamo sbagliato tanto e siamo stati poco efficaci in attacco. Direi che la prestazione di stasera riassume l'intera esperienza nella fase a gironi. Ad eccezione che per le sfide contro il Manchester City, abbiamo sempre lasciato punti per strada a causa della poca concretezza sotto porta. L'unica soluzione è continuare a lavorare, alzare il livello della squadra e presentarsi al meglio alle fasi finali di Europa League. Sicuramente è una stagione complicata, ma sta a noi trovare la soluzione ai nostri problemi".