Olympiacos, Martins: "Troppa paura, non eravamo noi. Ripartiamo dal secondo tempo"

Il tecnico dell'Olympiacos, Pedro Martins, ha così analizzato la sconfitta maturata sul campo del Manchester City ai microfoni del canale ufficiale del club greco: "Abbiamo iniziato impauriti, che è diverso dal rispettare l'avversario, ed abbiamo fatto male. Non abbiamo giocato come al solito. Non eravamo noi stessi, abbiamo aspettato l'avversario e gli abbiamo dato tante opportunità, qualcosa a cui non siamo abituati. Decisamente meglio nella ripresa e in più occasioni abbiamo sfiorato il gol dell'1-1. Se avessimo segnato la partita sarebbe andata diversamente poi il 2-0 ci ha tagliato le gambe. La differenza tra primo e secondo tempo è più da attribuire al fattore mentale che a quello fisico. Dobbiamo ripartire dal carattere dimostrato nella ripresa, così facendo avremo chances di ottenere un buon risultato nel prossimo scontro a casa nostra".