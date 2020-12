Olympiacos, Pedro Martins non teme Villas-Boas: "Siamo venuti a Marsiglia solo per vincere"

"Siamo venuti in Francia per vincere". Pedro Martins, allenatore dell'Olympiacos, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di Champions in programma domani in casa dell'Olympique Marsiglia: "Conoscete tutti la nostra filosofia. Noi giochiamo sempre e solo per vincere, e proprio questo è quello che siamo venuti a fare anche qui".

Il club di Atene è attualmente terzo in classifica nel Gruppo C di Champions League con 3 lunghezze, 3 in più del Marsiglia e 6 in meno del Porto. A punteggio pieno, in vetta alla graduatoria e già qualificato alle fasi finali, c'è invece il Manchester City di Guardiola con 12 lunghezze.