Olympiacos-Porto 0-2, le pagelle: greci non all'altezza. Otavio e João Mário imprendibili

vedi letture

OLYMPIACOS-PORTO 0-2

Marcatori: 10' rig.Otavio, 77' Uribe.

OLYMPIACOS

Sá 5 - Spiazzato nettamente da Otavio su calcio di rigore, fulminato dal bolide di Uribe deviato da Cissé. Prestazione condita da qualche uscita da brivido.

Rafinha 5 - Tocca pochissimi palloni, accompagna di rado l'azione offensiva e non riesce a coprire adeguatamente su un pur non brillantissimo Felipe Anderson.

Rúben Semedo 5 - Sempre attento sui palloni alti, qualche affanno quando è costretto a rincorrere gli avversari, si fa espellere per un fallo più di frustrazione che per errato posizionamento.

Cissé 6 - Pressa gli avversari spingendosi fino alla linea di metà campo, difficile liberarsi di lui nell'uno contro uno.

Holebas 5,5 - Causa il fallo da rigore saltando in maniera totalmente scoordinata. Esce con le ossa rotte dal duello con Joao Mario e non riesce mai a prendere il fondo quando è in proiezione offensiva. Leggermente meglio nella ripresa.

Bouchalakis 5,5 - Apprezzabile l'impegno e il sacrificio in copertura, ma da lui ci si aspettava un minimo di geometria nella confusione più totale del centrocampo biancorosso.

Camara 5 - In poco più di 30 minuti sbaglia tutti i palloni che gli capitano tra i piedi. Le non pefette condizioni fisiche attenuano parzialmente una prestazione decisamente sottotono. (Dal 35' Fortounis 6 - L'unico che prova a scuotere i suoi, specie nella ripresa, dove si rende protagonista di un paio di buone discese e un tentativo dalla distanza che per poco non riapre il match).

M'Vila 5,5 - Quasi sempre saltato dalla manovra avvolgente degli avversari. Fatica a trovare la giusta posizione in campo, compensa con la solita grinta e tanta corsa.

Vrousai 5 - Qualche timida giocata ad inizio match, poi il nulla più totale. Sanusi ha vita facile e lo argina senza problemi. (Dal 73' Soudani 5,5 - La partita si chiude dopo pochi minuti dal suo ingresso, non ha nemmeno la possibilità di incidere).

El-Arabi 5 - Non un pallone pallone giocabile, spesso lo si vede retrocedere a centrocampo per provare a combinare qualcosa. Poco freddo nell'unica occasione che gli capita, sparando a lato da ottima posizione. (Dall' 81'Ba s.v.).

Masouras 4,5 - Appare nel match solo per sparare alle stelle tutto solo davanti al portiere avversario l'occasione di riequilibrare il match. Poi torna nell'anonimato e resta negli spogliatoi all'intervallo. (Dal 46' Randjelović 6 - Dà quantomeno brio alle offensive dei greci e infastidisce la costruzione dal basso degli avversari).

PORTO

Diogo Costa 6 - Spettatore non pagante in quel di Atene. Si dimostra comunque attento nelle uscite e preciso nei rilanci dalle retrovie.

Nanu 6,5 - Mette alle corde Holebas dimostrando una facilità di corsa disarmante che gli permette di essere sempre al posto giusto, in entrambe le fasi.

Diogo Leite 6,5 - Autentico dominatore dell'area di rigore, annulla totalmente El-Arabi e guida con autorità l'intero reparto.

Mbemba 6 - Gli avversari sono quasi nulli, lui è bravo a tenere sempre in maniera corretta la posizione e dimostra discrete doti in fase d'impostazione.

Sanusi 6 - Gara senza grandi spunti, solita costante spinta in zona offensiva ma si limita al compitino.

Grujić 6 - Bravo a trovare lo spazio per il colpo di testa nell'azione che porta al rigore segnalato dal VAR. Prova a mettersi in mostra ma gli errori in fase di appoggio sono decisamente troppi.

Romário Baró 6,5 - Sembra un veterano in mezzo al campo, detta i tempi della manovra alla perfezione e scherma al meglio i pur sterili inserimenti dei centrocampisti avversari. (Dal 63' Uribe 6,5 - Scaraventa in porta il pallone che chiude virtualmente la contesa, elemento fondamentale per il centrocampo dei portoghesi).

Otávio 7 - Glaciale dal dischetto, imprendibile nello stretto, crea sempre la superiorità numerica con i suoi spunti in velocità. (Dall' 80' Sarr s.v.).

João Mário 6,5 - Nel primo tempo è semplicemente devastante sulla fascia destra, i difensori non riescono a tenerlo in nessun modo. Qualche leziosismo di troppo, ma è uno dei migliori in campo. (Dal 72' Corona 6 - Si mette in mostra con qualche strappo dei suoi, dallo 0-2 mette il pilota automatico).

Toni Martínez 6 - Attaccante atipico, quasi mai lo si vede in area di rigore. Preferisce arretrare il proprio raggio d'azione svolgendo il ruolo di regista offensivo. (Dall' 81' Evanilson s.v.).

Felipe Anderson 6 - Corre tanto ma raramente crea problemi concreti alla retroguardia avversaria. Apprezzabile per il grande lavoro in fase difensiva, una dote vista poco nei suoi trascorsi laziali. (Dal 63' Luis Díaz 6,5 - Propizia il gol che chiude la partita con un'accelerazione prepotente che non lascia possibilità di intervenire ai difensori avversari).