Olympiakos, Pedro Martins: "Primo tempo perfetto. Siamo stati puniti nella ripresa"

Pedro Martins, tecnico dell'Olympiakos, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, come riporta il sito ufficiale della UEFA (uefa.com), al termine dell'incontro Olympique Marsiglia-Olympiakos 2-1, valevole per la 5ª giornata del Gruppo C della fase a gironi alla UEFA Champions League 2020/2021:

"Nel primo tempo - dichiara il portoghese -, siamo stati superiori ai nostri avversari sotto tutti i punti di vista. Abbiamo segnato (al 32' con Camara, ndr) e non abbiamo permesso al Marsiglia di rendersi pericoloso. Nella ripresa, siamo stati puniti da un errore che ha portato al primo calcio di rigore. È davvero un peccato che, stasera, non siamo riusciti a chiudere il discorso qualificazione in Europa League".