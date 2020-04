Olympique Lione, Garcia: "Tutti gli allenatori di Ligue 1 e Ligue 2 vogliono tornare in campo"

vedi letture

Rudi Garcia, allenatore dell'Olympique Lione, ha rilasciato un'intervista a L'Equipe, raccontando il suo periodo di isolamento e la volontà del pallone francese di riprendere a rotolare appena sarà possibile: "Io sono un privilegiato, non mi lamento per questa quarantena, non posso farlo. Ma non vedo l'ora di tornare ad allenarci e di giocare. Tutti gli allenatori di Ligue 1 e Ligue 2 concordano nel riprendere l'allenamento e quindi la competizione nazionale, a condizione di rispettare le condizioni di sicurezza per noi e i giocatori".