Olympique Lione, Garcia: "Un giorno potrei tornare in Serie A o scegliere la Premier League"

Lunga intervista di Rudi Garcia, tecnico dell'Olympique Lione ed ex della Roma, sulle colonne del The Athletic. L'allenatore francese parlando delle sue prospettive di carriera ha spiegato: "Mi sento molto vicino alla filosofia calcistica spagnola, ma l'Inghilterra rimane la patria del calcio. In Italia mi sono trovato molto bene e ho apprezzato molto la tattica che c'è in Serie A. Forse un giorno ci tornerò. Oppure andrò in Premier League. Qualche tempo fa ho avuto l'opportunità di allenate l'Everton e il Southampton, ma devo dire che oggi mi trovo bene in Francia e all'OL".