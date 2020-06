Olympique Marsiglia, direttore sportivo cercasi. Ravanelli si candida: "Ruolo che mi interessa"

Fabrizio Ravanelli lancia la sua candidatura, è pronto per diventare il nuovo direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia. L'ex attaccante della Juventus, che ha giocato al Velodrome dal 1997 al 1999, è pronto per ricoprire il ruolo di direttore sportivo: "Sì, è un ruolo che mi interessa", ha detto Ravanelli nel corso di un'intervista al portale lephoceen.fr. "Non è un segreto, l'OM mi è rimasto nel cuore, sono innamorato della città e dei tifosi. Il direttore sportivo deve avere esperienza e conoscere il calcio internazionale. Vengo dalla serie A, ho giocato in Francia, in Premier e persino in Scozia. Ho tanti contatti nel mondo del calcio, è come se non avessi mai lasciato questo mondo".

Come sarà il mercato post COVID-19?

"Serviranno tante idee. Ovviamente conosco tutti i giocatori italiani ma non solo, è il mio lavoro. Sarà un mercato particolare, ci saranno tanti prestiti. Non voglio parlare del mercato del Marsiglia perché non sarebbe corretto, posso solo dire che l'OM ha bisogno di giocatori di carattere con voglia di combattere".