Olympique Marsiglia, Gacinovic nome caldo per la trequarti: summit tra l'agente ed Eyraud

In attesa di definire il suo futuro dirigenziale, l'Olympique Marsiglia ha già iniziato a guardarsi intorno per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Come riporta il portale dedicato al calciomercato TF20, tra gli obiettivi biancazzurri ha preso particolarmente quota il nome di Mijat Gacinovic, centrocampista offensivo dell'Eintracht Francoforte. Una pista calda, tanto che in queste ore l'agente del classe '95, Milos Malenovic, si sarebbe riunito a Marsiglia direttamente col presidente dell'OM, Jacques-Henri Eyraud, discutendo personalmente della situazione del calciatore serbo.