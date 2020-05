Olympique Marsiglia, incontro tra proprietà e Zubizarreta: negoziata la buonuscita

Nella giornata di oggi - spiega L'Equipe - l'ex direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia, Andoni Zubizarreta, ha fatto visita al presidente Jacques-Henri Eyraud per negoziare la propria buonuscita con il club provenzale. Da capire quale sarà il futuro per André Villas Boas, molto vicino al dirigente iberico e che, almeno per ora, non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro.