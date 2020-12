Olympique Marsiglia-Olympiakos 2-1, le pagelle: Payet decisivo, Camara caparbio

vedi letture

Olympique Marsiglia-Olympiakos 2-1

Marcatori: 32' Camara (Olympiakos), 55' rig. Payet (Olympique Marsiglia), 75' rig. Payet (Olympique Marsiglia)

OLYMPIQUE MARSIGLIA

Mandanda 6 - Para il parabile risultando incolpevole in occasione del momentaneo 1-0 avversario firmato da Camara.

Sakai 6 - Pattuglia diligentemente la corsia di destra non badando a grossi fronzoli in fase difensiva.

Ćaleta-Car 6 - Gioca coscienziosamente al fianco di Álvaro González non commettendo clamorosi errori sotto l'aspetto difensivo.

Álvaro González 7 - Dirige sapientemente la retroguardia di Villas-Boas immolandosi, nel finale, sul destro a botta sicura di Cissé.

Amavi 6 - Corre lungo l'out di sinistra attaccando e difendendo con la medesima abnegazione.

Rongier 6,5 - Conferisce intraprendenza alla mediana dell'OM guadagnando, con una sua conclusione, il secondo penalty in favore dei suoi (dall'85' Gueye sv - Subentra nel finale non riuscendo, per questioni di tempo, a farsi valutare adeguatamente).

Kamara 6 - Distribuisce ordinatamente il gioco in mezzo al campo non prendendosi particolati responsabilità in fase offensiva.

Cuisance 5,5 - Interpreta timidamente il ruolo di mezzala non creando grossi grattacapi alla difesa avversaria (dal 56' Sanson 6 - Sostituisce Cuisance apportando energie fresche al centrocampo del Marsiglia).

Thauvin 6,5 - Punta costantemente l'uomo conquistandosi, nel primo tempo, il primo calcio di rigore in favore dell'OM (dal 90'+5 Aké sv - Prende il posto di Thauvin non avendo né tempo né modo di mettersi in evidenza).

Benedetto 5 - Deambula lungo il fronte d'attacco biancazzurro rendendosi protagonista di una prestazione decisamente anonima (dal 46' Germain 5,5 - Subentra a Benedetto faticando, nonostante l'impegno profuso, a rendersi concretamente pericoloso).

Payet 7,5 - Regala lampi della sua classe, vedi il cross di rabona nel primo tempo, realizzando, con freddezza, due calci di rigore decisivi.

OLYMPIAKOS

José Sá 6 - Difende i pali della porta greca incassando incolpevolmente due gol, entrambi su calcio di rigore.

Rafinha 5 - Fatica a contenere Payet provocando, con un fallo di mano, il secondo calcio di rigore in favore dei francesi.

Rúben Semedo 6 - Spalleggia Cissé sul centro-destra effettuando un paio di chiusure difensive degne di nota.

Cissé 5 - Macchia indelebilmente la sua prestazione, altrimenti appena sufficiente, causando il primo penalty avversario.

Holebas 6 - Percorre regolarmente la fascia sinistra sopportando, in maniera positiva, la manovra d'attacco dell'Olympiakos.

M'Vila 5,5 - Non entra correttamente in partita venendo necessariamente sostituito nella ripresa (dall'80' Masouras sv - Subentra nei minuti finali faticando, nel poco tempo concessogli, a mettersi in evidenza).

Camara 7 - Apporta fisicità ed atletismo al centrocampo greco firmando, con un bel destro da fuori, la rete del momentaneo 1-0 per i suoi.

Bouchalakis 5,5 - Ricopre il ruolo di intermedio di centrocampo sbagliando, ahilui, un elevato numero di scelte.

Fortounis 5 - Cerca sporadicamente l'uno contro uno facendo notare, per lo più, per un paio di calci di punizioni calciati non benissimo.

El-Arabi 5 - Inizia positivamente, concludendo a rete al 13', prima di spegnersi, in maniera progressiva, con il passare dei minuti.

Vrousai 6,5 - Lotta caparbiemente contro la retroguardia dell'OM servendo un assist a Camara (dal 90'+2 Soudani sv - Sostituisce Vrousai, vistosamente fasciato al capo, donando nuova linfa all'Olympiakos nei minuti di recupero).