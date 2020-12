Olympique Marsiglia, Villas-Boas: "Contento per il risultato. Ci è mancato solo il terzo gol"

André Villas-Boas, tecnico dell'Olympique Marsiglia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, come riporta il sito ufficiale della UEFA (uefa.com), al termine dell'incontro Olympique Marsiglia-Olympiakos 2-1, valevole per la 5ª giornata del Gruppo C della fase a gironi alla UEFA Champions League 2020/2021:

"Abbiamo detto ai ragazzi di continuare a spingere - dichiara il portoghese a RMC Sport - ed è quello che hanno fatto nel secondo tempo. Quest'atteggiamento è stato molto importante in questa partita. I ragazzi hanno trovato le giuste motivazioni per continuare a lottare e sono stati premiati. Sono molto contento per quello che ha fatto la squadra".

"Purtroppo - continua Villas-Boas - non siamo riusciti a trovare il terzo gol che ci avrebbe dato una posizione di vantaggio negli scontri diretti contro l'Olympiakos. Adesso andremo a Manchester, dal City, e daremo il massimo riponendo la nostra fiducia nel Porto, che speriamo faccia il suo dovere contro l'Olympiakos".