Olympique Marsiglia, Villas-Boas: "Già al lavoro per il futuro del club. Rinnovo? Vedremo"

vedi letture

Il tecnico dell'Olympique Marsiglia André Villas-Boas ha parlato in conferenza stampa del suo futuro: "Vedremo. E' anche bello vedere cosa succederà. A febbraio sapremo di più sulla nostra posizione in classifica. Il prossimo anno sarà l'anno zero per il club, sarà un anno importante per l'OM. Stiamo già lavorando al futuro del club. Dobbiamo fare ancora di più nella finestra di mercato per il prossimo anno".