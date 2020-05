OM, Antero per il dopo Zubizarreta? Il presidente Eyraud: "Voglio un esperto di calcio"

Jacques-Henri Eyraud, presidente dell’Olympique Marsiglia, ha parlato a AFP della nuova figura dirigenziale che dovrà necessariamente entrare in società dopo l’addio del ds Andoni Zubizarreta dei giorni scorsi. Nelle scorse settimane vi avevamo parlato dell’ex PSG Antero Henrique come nome forte per la sua successione e le parole di Eyraud vanno in questa direzione: “Dovevano esser fatti alcuni cambiamenti, anche se ancora non è stato trovato il sostituto. Ovviamente, sarà una persona esperta, un uomo di calcio. Chi dice il contrario è in errore”.