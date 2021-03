OM, Longoria: "Milik si è tolto un peso lasciando il Napoli, abbiamo intenzione di tenerlo"

vedi letture

Il direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia, Pablo Longoria, ha parlato nel corso della conferenza stampa odierna di Arkadiusz Milik: "Abbiamo il controllo sul giocatore per decidere cosa fare in futuro. Come sapete, in Francia è vietato parlare di clausole o gentlemen agreement. E’ una mancanza di rispetto per il lavoro di molte persone. Lavoriamo insieme. Conosciamo il mercato. Se siamo felici insieme, continueremo insieme. Arek è stato felice di allenarsi con noi sin dal suo arrivo. Si è liberato da un peso lasciando il Napoli, non vede l'ora che arrivi il prossimo Europeo, è contento di tornare nella nazionale della Polonia. Ci parleremo per il futuro, anche con Sampaoli. Abbiamo intenzione di tenerlo perché è un giocatore di livello mondiale".