OM, Thauvin: "Amo questo club, non andrò via quando giocheremo la Champions"

Durante una diretta Instagram, Florian Thauvin ha parlato anche del suo futuro ammettendo di voler restare all'Olympique Marsigilia: "Ti dico: io resto! Quindi il dibattito è chiuso! Perché vedo cose che vengono dette ogni giorno. Perché volete che vada via? Tutti sanno cosa significa questo club per me. Io sto bene, inoltre ho perso una stagione. Me ne vado quando giocheremo in Champions League, quando ho combattuto per questo per anni?".