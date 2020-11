OM, Villas Boas duro dopo il ko col Porto: "L'Europa League è il posto dei perdenti"

Dodicesima sconfitta consecutiva in Champions League, la terza in questa edizione, per l'Olympique Marsiglia battuto 3-0 stasera dal Porto. Il tecnico Andrè Villas-Boas è molto infastidito per la prestazione della sua squadra: "Abbiamo avuto un po' di sfortuna sul primo gol e poi con il rigore sbagliato da Payet. Ci facciamo del male da soli con i nostri errori. Abbiamo lottato fino alla fine. Il Porto ha messo più intensità, è stato più aggressivo sulle seconde palle. L'Europa League non è bonus, è il minimo accettabile, il posto dei perdenti. È ancora possibile, adesso giochiamo con l'Olympiakos in casa e poi ancora con il Porto, ma quello che mi interessa di più è salvare la faccia. L'unico vantaggio è che questa Champions League finirà presto".