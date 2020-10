OM, Villas-Boas: "Guardiola un'ispirazione. City in difficoltà? Resta uno dei migliori club"

vedi letture

Vigilia di Champions League per l’Olympique Marsiglia di André Villas-Boas. Ad attendere i francesi domani per il primo match casalingo della nuova stagione internazionale c’è il Manchester City di Pep Guardiola. Sulla sfida contro i Citizens si è espresso l’ex tecnico di Chelsea e Tottenham in conferenza stampa: “Ci stiamo preparando ad affrontare il City allo stesso modo in cui prepariamo le gare contro altri avversari. Abbiamo studiato la formazione di Guardiola come le altre. Stanno attraversando un momento difficile, con qualche problema di troppo in Premier League, ma hanno grande esperienza internazionale e sono comunque una delle migliori squadre al mondo. Il City è una squadra che ha diversi abiti tattici che utilizzano in base alle difficoltà della gara. Da parte nostra, quindi, ci sarà poco spazio per l’improvvisazione”.

Sul duello con Guardiola l’ex allievo di Josè Mourinho ha poi commentato: “Sarà un grande piacere affrontare Pep per la prima volta in carriera. Lui è una fonte d’ispirazione per me, l’ho sempre seguito e ammirato. Peccato che giocheremo in un Velodrome senza spettatori”.