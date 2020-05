OM, Villas-Boas mette pressione: "Per la Champions serve un mercato di qualità"

Non vede l'ora di giocare la Champions League André Villas-Boas. Il tecnico dell'Olympique Marsiglia si è così espresso ai microfoni di RMC: "Ho voglia di giocare la Champions con il Marsiglia, se non ci sono le condizioni per fare un buon lavoro non ne vale la pena. E' normale per un allenatore cercare delle rassicurazioni. Bisogna avere la possibilità di fare un mercato di qualità con Zubizarreta, all'interno di certe condizioni che non saranno le migliori ma che ci permetteranno di essere competitivi. Non siamo così ingenui da dimenticare la situazione economica del club".