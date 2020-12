OM, Villas-Boas non vuole più sentire parlare di Champions League: "Brutta esperienza"

Dopo l'ultimo posto nel girone di Champions League, il tecnico dell'Olympique Marsiglia André Villas-Boas non vuol più sentire parlare di competizioni europee: "Questa sarà la prima e ultima domanda sulla Champions League. Non voglio parlare troppo di quella che è stata una brutta esperienza per noi. Sarà una bella esperienza per il futuro. Abbiamo pagato a caro prezzo i piccoli dettagli: la marcatura su un calcio d'angolo, la mancanza di gol, le incursioni in attacco, la preparazione della partita. E' una Champions League particolare per l'assenza di tifosi con una programmazione settimanale invece di giocare ogni due settimane".