Osasuna-Atlético Madrid 0-5, gli highlights della sfida di Pamplona

Finalmente una reazione. L'Atletico Madrid torna al successo dopo tre pareggi consecutivi, la squadra di Simeone rifila un netto 5-0 all'Osasuna. Vittoria importante per i colchoneros che tornano in quarta posizione, in attesa della Real Sociedad e del Siviglia. I tre punti danno però morale alla squadra di Madrid per il match contro il Valladolid: il Cholo non vuole assolutamente fallire la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League.