Osasuna, retroscena Chimy: "Potevo andare al Barcellona, l'infortunio ha cambiato tutto"

Dopo l'infortunio di Luis Suarez, il Barcellona ha cercato un attaccante per sostituirlo e a febbraio ha acquistato Martin Braithwaite. Prima, però, era stato sondato anche il terreno per Ezequiel 'Chimy' Avila dell'Osasuna. "Molti pensavano che per me sarebbe arrivato il momento di andare al Barça e anch'io lo avevo pensato visto il gran momento in cui mi trovavo, ma la rottura del legamento crociato del ginocchio ha cambiato tutto", le sue parole alla radio ufficiale del club.