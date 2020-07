Osimhen, Gabriel e un futuro lontano dal Lille: non ci sono nella nuova locandina del club

Victor Osimhen, Gabriel Magalhaes e un futuro lontano dal Lille. Le due stelle della squadra transalpina non sono presenti nella locandina pubblicata quest'oggi dal club per sponsorizzare la prossima campagna trasferimenti. Altamente improbabile, infatti, che il prossimo anno Osimhen e Gabriel siano al Lille, col Napoli in prima fila per entrambi. Specialmente per il centravanti nigeriano.