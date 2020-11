Overmars, parole d'addio all'Ajax: "Io e van der Sar non rimarremo fino a 60 anni"

Marc Overmars , direttore sportivo dell'Ajax, ha rivelato di essere pronto per una nuova sfida insieme ad Edwin van der Sar: "Quando sono stato scelto per questo lavoro, sapevo che sarei rimasto per tre o quattro anni al massimo", riporta il Sunday Mirror. "Sono qui da otto stagioni adesso e sappiamo che non andremo avanti fino a 60 anni. Questo lavoro all'Ajax ci costa troppe energie, ma abbiamo ottenuto grandi risultati. Edwin e io siamo orgogliosi di aver riportato l'Ajax dove dovrebbe essere in Europa". I due uomini mercato del club olandese sono nel mirino del Manchester United.