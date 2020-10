Ozil-Arsenal separati in casa, Gundogan: "Peccato per lui, per i Gunners e tutto il calcio tedesco"

Insieme hanno regalato gioie alla nazionale tedesca e al tempo stesso qualche grattacapo quando prima del Mondiale 2018 si fecero fotografare con il discusso leader turco Erdogan. Ilkay Gundogan e Mesut Ozil hanno sempre fatto parlare di se, sia dentro che fuori dal campo. Ma se il primo è ancora un elemento importante del Manchester City di Pep Guardiola il secondo è di fatto separato in casa con l’Arsenal. I Gunners per bocca del proprio manager Mikel Arteta hanno confermato che Ozil non scenderà più in campo con la maglia della società londinese da qui alla fine del suo contratto.

Su questo, spinoso, tema si è espresso lo stesso Gundogan attraverso i microfoni dell’emittente radiofonica RTL: “Per quanto Mesut sia un amico, preferisco non commentare questa situazione. Posso solo immaginare quanto sia duro per lui questo momento, anche se sono convinto che saprà trarre il meglio anche da questa situazione”.

“Chiaramente - continua l’ex Dortmund - è un peccato, per lui, per l’Arsenal e per tutto il calcio tedesco. Credo che questa situazione sia dipesa da tutta una serie di circostanze e non da una singola presa di posizione”.