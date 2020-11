Ozil fermato per eccesso di velocità si giustifica: "Ho confuso le miglia coi chilometri"

Il fatto risale allo scorso 2 luglio. Quel giorno Mesut Ozil stava rincasando dopo la seduta di allenamento con l’Arsenal e fu fermato dalla polizia in autostrada per eccesso di velocità. La Mercedes del tedesco, si legge sul The Sun, sfrecciava a 97 miglia orarie, quasi 160 km/h. E davanti al tribunale di Bromley, spiega il tabloid, nelle ultime ore lo stesso Ozil si sarebbe così giustificato: “Viste le restrizioni a causa del Covid-19, l’autostrada era completamente libera. E l’unica spiegazione che mi posso dare è che vista la mancanza di altri veicoli probabilmente avevo abbassato la concentrazione. Io sono tedesco, per questo sono abituato ad usare macchine che mostrano la velocità in chilometri all’ora e non in miglia. Spero di andare incontro solo ad una multa e non al ritiro della patente, nel clima attuale non mi piacerebbe prendere i trasporti pubblici con mia figlia”.