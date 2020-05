Paderborn-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali: Emre Can e Jadon Sancho titolari

vedi letture

Alle 18 andrà in scena la seconda gara di Bundesliga tra Paderborn e Borussia Dortmund. La squadra di Favre, privo di Haaland infortunato, scenderà in campo con la difesa a tre e il ritorno da titolari di Emre Can a centrocampo e Jadon Sancho in attacco. Difesa a tre confermata anche per i padroni di casa che giocheranno con il tridente formato da Srbeny, Mamba e Antwi-Adjei.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PADERBORN (3-4-3) Zingerle; Hunemeier, Strohdiek, Schonlau; Dräger, Vasiliadis, Holtmann, Collins; Srbeny, Mamba, Antwi-Adjei.



BORUSSIA DORTMUND (3-4-1-2): Burki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Emre Can, Delaney, Guerrero; Brandt; Hazard, Jadon Sancho.