Pagato 25 milioni, ha giocato solo 87 minuti in campionato: Rony Lopes può lasciare Siviglia

Nonostante i 25 milioni spesi per strapparlo al Monaco nell'estate scorsa, il Siviglia non ha creduto molto in Rony Lopes, che ha giocato pochissimo nella stagione in corso (appena 87 minuti in campionato). Così, l'esterno offensivo portoghese potrebbe cambiare aria già nella prossima finestra di mercato: sul 24enne, riporta AS, ci sarebbe il Fenerbahce.