Palace, Hodgson assolve Willian: "Giusto fare gol anche con Cahill a terra"

Roy Hodgson, allenatore del Crystal Palace, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media inglesi dopo la sconfitta patita per mano del Chelsea, soffermandosi sul primo gol degli avversari, firmato da Giroud con Gary Cahill infortunatosi nel corso dell'azione: "Gol del Chelsea con Cahill a terra? Avrei chiesto molto, penso, a smettere di giocare. Le persone reagiscono istintivamente, ti trovi dietro la difesa in una posizione davvero buona per creare un goal goal, continui e lo fai. Penso che sarebbe irrealistico per me suggerire che (Willian) doveva improvvisamente mettere il piede sulla palla e fermarsi e correre dritto verso Gary e vedere come stava. Non è così il calcio.