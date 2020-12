Palestina, il portiere della nazionale Abu Aker arrestato dai militari israeliani

Secondo quanto riferito dalla Palestinian News & Info Agency (WAFA) nella giornata di lunedì il portiere della nazionale palestinese Naim Abu Aker, 26 anni, sarebbe stato arrestato dai militari israeliani durante un blitz nel campo profughi di Deheishe dove il calciatore vive. Assieme al portiere sarebbero stati arrestati anche altri tre uomini fra le proteste egli abitanti. A confermare la notizia è anche il portale Football Palestine su Twitter:

Palestine and Ahli Al-Khaleel Goalkeeper Naim Abu Aker was detained yesterday by Israeli forces.

This was part of a midnight/early morning raid. A common practice by the IDF in the West Bank and conducted with little legal basis or legal recourse. pic.twitter.com/74mPqRt0VY

— Football Palestine (@FutbolPalestine) December 8, 2020