Pallas (La Vanguardia) durissimo contro il Real: "Fallimento del VAR, arbitri condizionati"

Joan Josep Pallàs, responsabile della redazione sportiva de La Vanguardia, ha sfogato così a RAC1 il suo malumore per gli episodi dubbi che hanno consentito al Real Madrid di battere la Real Sociedad e balzare in vetta alla classifica della Liga nella giornata di ieri: "La partita di Anoeta evidenzia che il VAR ha fallito in Spagna. Ce l'hanno venduto come strumento per ridurre al minimo le polemiche, ma non è affatto così. La tecnologia non ha annullato il fattore umano, anzi questo si moltiplica per due visto che ora ci sono due interpretazioni in due luoghi differenti. È normale che la gente sia arrabbiata alla luce di come è stato favorito il Real Madrid contro Eibar, Valencia e Real Sociedad: la sensazione è quella che l'arbitro sia sempre condizionato", il suo duro sfogo.