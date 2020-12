Palmeiras, sogno Diego Costa. Il Verdão pensa al centravanti per la Libertadores

Secondo quanto riportato da Tyc Sports il futuro di Diego Costa potrebbe essere in patria. L'attaccante, dopo aver risolto il contratto con l'Atlético Madrid, è nel mirino del Palmeiras. I brasiliani sono impegnati in Copa Libertadores e affronteranno il 6 gennaio il River Plate in semifinale. L'obiettivo del Verdão è quello di riuscire a tesserare il giocatore in tempo per giocare la partita.