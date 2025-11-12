Palmeiras, un nuovo gioiello attira l'attenzione: il centrocampista Allan pronto per l'Europa

Il Palmeiras continua a produrre talenti e Allan Andrade Elias (Florianópolis, Santa Catarina, 2001) è l’ultimo diamante estratto dal settore giovanile. Il centrocampista si sta imponendo come uno dei protagonisti della squadra di Abel Ferreira nella fase finale della stagione; a differenza di altri promettenti brasiliani che approdano in Europa giovanissimi, il suo percorso è stato costruito con pazienza, sotto la supervisione dello staff tecnico e dell'agenzia che lo segue.

Allan ha saputo conquistarsi il campo con il suo talento. Polivalente per natura, può giocare da trequartista, esterno o mediano. A soli 21 anni, è l’ultimo grande progetto della prospera Accademia del Palmeiras. In circa cinquanta partite disputate, ha già totalizzato 2 gol e 8 assist, con un’accuratezza nei passaggi dell’80%, il 60% di dribbling riusciti e il 51% di duelli difensivi vinti (dati SofaScore). La sua prestazione contro la Liga de Quito è stata un esempio del suo impatto decisivo, contribuendo in maniera determinante al raggiungimento della finale di Copa Libertadores.

La sua crescita non è passata inosservata in Europa. Già in estate il Palmeiras aveva respinto due offerte importanti, ma per le prossime finestre di mercato si prevede un trasferimento, con club di Portogallo e Inghilterra - tra cui West Ham, Fulham ed Everton - interessati. La clausola rescissoria di circa 100 milioni di euro rende il giocatore inaccessibile a molti, ma è probabile che possa partire per molto meno. Nel frattempo, Allan resta concentrato sul presente: vincere il Brasileirão e la Libertadores per consolidare il suo status e avvicinarsi al sogno della nazionale, con la possibilità di debuttare già nel prossimo raduno di marzo e, chissà, partecipare al Mondiale.