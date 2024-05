Ufficiale Panathinaikos, non solo Jedvaj: in difesa arriva anche Baldock dallo Sheffield

Altro rinforzo per il Panathinaikos. Il club greco ha annunciato ieri l'arrivo di Tin Jedvaj a titolo definitivo, dopo una stagione in prestito, dalla Lokomotiv Mosca. Oggi, invece, il Pana ha ufficializzato anche l'acquisto di George Baldock, un altro difensore, che arriverà il 1° luglio a parametro zero, quando il suo contratto con lo Sheffield United sarà scaduto.

"Il Panathinaikos annuncia l'acquisizione di George Baldock. Il nazionale greco indosserà la maglia con il Trifoglio sul petto fino a giugno 2027", si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal Panathinaikos. Contratto triennale, dunque, per Baldock, un difensore inglese naturalizzato greco, già da tempo nel giro della nazionale ellenica.