Ufficiale Panathinaikos, risoluzione di contratto per mister Fatih Terim. In panchina va Kontis

Il Panathinaikos ha confermato l'addio dell'allenatore Fatih Terim. La squadra non è migliorata sotto la guida del tecnico turco, che ha dichiarato che i piani del club per la stagione 24/25 non corrispondono ai suoi. Mister Christos Kontis guiderà la squadra nella partita di campionato contro l'Olympiacos e nella finale di Coppa di Grecia contro l'Aris, ovvero gli ultimi due impegni stagionali dei greci.