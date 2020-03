Paris Saint-Gemain, occhio a Neymar. Una norma FIFA può favorirne l'addio

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Neymar sarebbe nuovamente vicino al Barcellona. Per i dissapori col direttore sportivo Leonardo e perché un regolamento FIFA potrebbe permettergli di lasciare il club. Si tratta dell'articolo 17, che prevede lo svincolo a determinate condizioni. Nel caso di Neymar, 28 anni compiuti a febbraio, è possibile svincolarsi dopo tre anni di contratto a fronte di un indennizzo stabilito dalla FIFA attraverso alcuni criteri oggettivi, come l'ingaggio e gli anni residui di contratto. Trattandosi di trasferimento internazionale è necessario il placet proprio della FIFA per far si che Neymar possa cambiare squadra. Il brasiliano, ricordiamo, sta completando la sua terza stagione a Parigi, essendo arrivato nell'estate del 2017 per la somma record di 222 milioni di euro.