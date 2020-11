Paris Saint-Germain, a Monaco senza Verratti e Icardi. Neymar e Kean in dubbio

Il tecnico del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, ha fatto il punto della situazione sulla squadra alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro il Monaco, in programma domani alle 21 allo stadio "Louis II". Confermate le assenze di Marco Verratti e Mauro Icardi per problemi fisici. I due giocatori potrebbero tornare a disposizione per la sfida di Champions League contro il Lipsia. Assenti anche Draxler, Gueye, Kehrer e Bernat. Da valutare le condizioni di Neymar e Moise Kean, con Tuchel tuttavia ottimista. Torna in gruppo Pablo Sarabia.